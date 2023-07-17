Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Haziran'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 103,88 gram metamfetamin, 52 kök Hint keneviri, 110,31 gram sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği, 2 tabanca ele geçirildi.
Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.