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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 17:45
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-17 Haziran'da kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 103,88 gram metamfetamin, 52 kök Hint keneviri, 110,31 gram sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği, 2 tabanca ele geçirildi.

        Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

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