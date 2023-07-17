Osmaniye'de ağır hasarlı iki katlı bina çöktü
OSMANİYE (AA) - Osmaniye’de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.
Alınan bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen iki katlı bina çöktü.
İhbar üzerine caddeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.
Kendiliğinden yıkıldığı tespit edilen binada incelemeye yapan AFAD ekipleri yaşam belirtisine rastlamadı.