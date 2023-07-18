Osmaniye'de iskelede asılı kalan işçiyi itfaiye kurtardı
OSMANİYE (AA) - Kadirli ilçesinde iskeleden düşerken güvenlik için beline bağladığı ip sayesinde asılı kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi’nde bir apartmanın dış kısmında tadilat çalışması yapan 39 yaşındaki inşaat işçisi Erdem Küçükgöçen, dengesini kaybetmesi sonucu üçüncü kattaki iskeleden düştü.
Küçükgöçen, güvenlik için beline bağladığı iple iskelede askıda kaldı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Küçükgöçen kurtarıldı.
Hastaneye kaldırılan işçinin kol ve bacaklarında ezilme olduğu belirtildi.