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        Osmaniye'de karısıyla araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 10:09
        Osmaniye'de karısıyla araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, eşiyle araçlardan hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16 Temmuz'da iki araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin T.R.G. ve eşi B.G. olduğunu tespit etti.

        Operasyonla gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        T.R.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, karısı B.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlıların araçlara yaklaşırken şüphe çekmemek için boş bebek arabası kullanması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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