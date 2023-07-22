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        Osmaniye'de aracın çarptığı otomobildeki çocukların yola savrulması kameraya yansıdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 20:25
        Osmaniye'de aracın çarptığı otomobildeki çocukların yola savrulması kameraya yansıdı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde arkadan gelen otomobilin çarptığı araçtaki çocukların açılan kapıdan yola savrulması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Dün Kamil Kara Bulvarı'nda seyreden bir otomobile, kavşakta sola manevra yaparken arkadan gelen araç çarptı.

        Kazada, otomobilin arka koltuğunda oturan 3 çocuk, açılan kapıdan yola savruldu.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı ve çocukların yola savrulması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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