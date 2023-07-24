Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştırıldı
OSMANİYE (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın ailesine şehadet haberi verildi.
Baba İlhan ve anne Fatma Can'ın Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki evine giden 12. Komando Tugay Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, acı haberi şehidin ailesine sağlık ekipleriyle ulaştırdı.
Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.