Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştırıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:11
        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştırıldı

        OSMANİYE (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın ailesine şehadet haberi verildi.

        Baba İlhan ve anne Fatma Can'ın Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki evine giden 12. Komando Tugay Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, acı haberi şehidin ailesine sağlık ekipleriyle ulaştırdı.

        Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

        Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Kuzey Irak'ta sözleşmeli er şehit oldu
        Kuzey Irak'ta sözleşmeli er şehit oldu
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı yakalandı
        Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Osmaniye'de aracın çarptığı otomobildeki çocukların yola savrulması kameraya yansıdı
        Osmaniye'de aracın çarptığı otomobildeki çocukların yola savrulması kameraya yansıdı
        Osmaniye´de, şiddete maruz kalan köpek sahiplendirildi
        Osmaniye´de, şiddete maruz kalan köpek sahiplendirildi
        Osmaniye'de karısıyla araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
        Osmaniye'de karısıyla araçlardan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı