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        Van'da silah kazası sonucu şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine acı haber ulaştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:35
        Van'da silah kazası sonucu şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine acı haber ulaştı

        OSMANİYE (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan 25 yaşındaki Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.

        Baba Ali ve anne Döndü Cinkara'nın Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, aileye şehadet haberini sağlık ekipleri eşliğinde verdi.

        Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

        Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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