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        Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın cenazesi, Osmaniye'de defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 19:20
        Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın cenazesi, Osmaniye'de defnedildi

        OSMANİYE (AA) - Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi.

        Cinkara'nın (25) naaşı, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Asri Mezarlığı'na götürüldü.

        Buradaki törene, şehidin babası Ali, annesi Döndü, asker olan kardeşi İbrahim ile ağabeyi Okan Cinkara'nın yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Nihat Ergün, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Cinkara'nın naaşı, mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

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