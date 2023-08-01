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        Kadirli'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:41
        Kadirli'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kadirli Belediyesince, bir çay bahçesine kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Burada konuşan Belediye Başkanı Ömer Tarhan, muharrem ayının paylaşma, yardımlaşma ve hoşgörüyü yansıttığını söyledi.

        Geleneksel hale getirdikleri programa katılanlara teşekkür eden Tarhan, "Rabbim bu ülkenin dirliği ve birliği için hepimizi bu güzel hizmetlerde yeniden buluştursun." dedi.

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