Osmaniye'de çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çiftçilere, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında hibe destekli makine ve ekipman dağıtıldı.
Vali Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, üreticilere her alanda katkı sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de program kapsamında 133 çiftçiye destekte bulunulduğunu belirtti.
Konuşmaların ardından üreticilere makine ve ekipmanları dağıtıldı.