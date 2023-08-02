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        Osmaniye'de iş yerindeki patlamada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:36
        Osmaniye'de iş yerindeki patlamada 3 kişi yaralandı

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de oto yıkama ve yağlama servisinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

        Sanayi Sitesi Egzozcular Sokak'taki işletmede, atık yağların depolandığı bölümde henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

        Üç kişinin yaralandığı patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangın, park halindeki 2 tanker ve 1 otomobile sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 3 kişi, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Oto yıkama ve yağlama servisi ile araçlardaki yangın da itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        İş yeri ve araçlarda hasara neden olan patlamanın sebebi araştırılıyor.

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