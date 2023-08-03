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        Osmaniye'de sulama kanalına giren 3 gençten biri kayboldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:07
        Osmaniye'de sulama kanalına giren 3 gençten biri kayboldu

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de sulama kanalına giren 3 gençten biri suda kayboldu.

        Merkeze bağlı Kesmeburun köyü yakınlarında Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriyeli 3 genç akıntıya kapıldı.

        Gençlerden 1'i kendi imkanlarıyla sudan çıktı, 2'si suda sürüklenmeye başladı.

        Çevredeki köylüler, gençlerden 1'ini suya ip atıp tutunmasını sağlayarak kurtardı, diğeri gözden kayboldu.

        Vatandaşlarca kurtarılan genç, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Suda kaybolan ve Muhammed Musullu (22) olduğu öğrenilen genci bulmak için Osmaniye Belediyesi itfaiyesine bağlı dalgıçların çalışması sürüyor.

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