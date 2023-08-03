Osmaniye'de depremzede çocuklara bisiklet hediyesi

OSMANİYE (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de, konteyner kentte kalan çocuklara bisiklet hediye edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki konteyner kentte düzenlenen etkinlikte, bisiklet isteyen 25 çocuğun talebinin karşılanmasını sağlayan Türk Kızılaya teşekkür etti.

Çocukların mutlu görmenin kendilerini de sevindirdiğini belirten Yılmaz, "Çocuklarımızı çok seviyoruz, onlar bizim her şeyimiz. Onlar için en güzel hediyelerden biriydi." dedi.

Yılmaz, konuşmasının ardından bisikletlerini verdiği çocuklarla sohbet etti.