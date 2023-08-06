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        Milli tekvandocu Fatma'nın hedefi 13 yaşında dünya şampiyonluğu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 11:06
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        Milli tekvandocu Fatma'nın hedefi 13 yaşında dünya şampiyonluğu
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        OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Annesinin yönlendirmesiyle başladığı tekvandoda milli takıma kadar yükselen 13 yaşındaki Fatma Sakabaşı, 28-31 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Dünya Yıldızlar Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

        Osmaniye'de annesinin teşvikiyle henüz 9 yaşında tekvandoyla tanışan Fatma, bölgesel müsabakalardaki başarısının ardından 6-8 Haziran'da Tokat’ta yapılan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda ringe çıktı.

        Organizasyondan birincilikle dönen genç tekvandocu, 15-21 Temmuz'da Bursa’da gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda da kategorisinde şampiyon oldu.

        Azmi ve başarıları sonucu milli takıma seçilen Fatma, 28-31 Ağustos'ta Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.

        Şampiyonadan altın madalyayla dönmeyi isteyen sporcu, milli takım kampı öncesi antrenörü Abdulkadir Ergün yönetiminde kentteki hazırlıklarını tamamladı.

        - Sakabaşı: "Türk bayrağını dalgalandırmayı çok istiyorum"

        Fatma Sakabaşı, AA muhabirine, annesinin bu sporla uğraşması için verdiği desteğin kariyerine önemli katkı sağladığını söyledi.

        Türkiye şampiyonluğunun üzerine yeni başarılar eklemeyi hedeflediğini dile getiren Fatma, "Antrenörümün stresimi yenmeme yardımcı olması beni buralara kadar getirdi. Türkiye şampiyonu olmak çok güzel duygu. İnşallah bu başarımı Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara da taşırım." dedi.

        Milli sporcu, Dünya Yıldızlar Şampiyonası'na günde 12 saat antrenmanla hazırlandığını belirterek, "Ülkemi temsil edeceğim organizasyonda şampiyon olmayı ve Türk bayrağını dalgalandırmayı çok istiyorum. Gelecekteki hedefim ise olimpiyat şampiyonluğu." diye konuştu.

        Antrenör Abdulkadir Ergün de Saraybosna'dan altın madalyayla dönmeyi istediklerini vurgulayarak,

        "Dünya şampiyonluğu için çok sıkı hazırlandık. Antrenman yaptığımız salona, olimpiyatlarda kullanılan sistemin aynısını getirdik. Ayrıca olimpiyat deneyimi olan bir partner sporcuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Saraybosna'da dünya şampiyonu olmak." ifadelerini kullandı.

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