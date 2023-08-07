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        Osmaniye'de "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası" başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 21:59
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        Osmaniye'de "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası" başladı
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        OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ev hanımları ve çalışan kadınların spora teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Evinin Sultanları Bayan Voleybol Turnuvası"nın Osmaniye ayağı başladı.

        Geçen ay geçirdiği hastalık sonucu yaşamını yitiren Beden Eğitimi Öğretmeni Hatice Delebe anısına düzenlenen turnuvaya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin oluşturduğu 15 takım katılıyor.

        Tosyalı Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın açılış seremonisi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Takımların geçiş seremonisinin ardından müsabakalara geçildi. 16 Ağustos'a kadar sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ödül verilecek.

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