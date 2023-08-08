Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 113 şüpheliden 11'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Temmuz–6 Ağustos'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 113 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı.
Uygulamalarda, ruhsatsız 11 tabanca ve 115,35 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.