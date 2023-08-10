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        Osmaniye'de tartıştığı kişinin silahla vurduğu izinli polis yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:18
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        Osmaniye'de tartıştığı kişinin silahla vurduğu izinli polis yaşamını yitirdi
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        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yıllık izindeki polis memuru, evinin balkonundan havaya ateş açtığı için tartıştığı şüpheli tarafından av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybetti.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hüseyin Uğurlu (40) yıllık iznini geçirmek için memleketi Osmaniye'ye geldi.

        Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, komşu balkondan havaya tüfekle ateş eden kişiyle tartışan Uğurlu, şüpheli tarafından av tüfeğiyle omuz kısmından vurularak yaralandı.

        Uğurlu, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalenin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceği sırada yaşamını yitirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

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