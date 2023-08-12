Osmaniye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Henüz sürücüleri ile plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet Cemalpaşa Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.