Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de yolcu otobüsünde 9 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de yolcu otobüsünde 9 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, 9 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa'dan Adana'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibe alınan M.D, ve D.A'nın bindiği yolcu otobüsünü uygulama noktasında durduran ekipler, şüphelilerin bavulunda 9 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        Ziyech'i dünya basını da konuştu
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!
        R.Madrid'in Mbappe teklifi belli oldu!

        Benzer Haberler

        Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde depremzedeler için köy evlerinin yapımı s...
        Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde depremzedeler için köy evlerinin yapımı s...
        Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de ev yangınında 1 kişi yaralandı
        Osmaniye'de ev yangınında 1 kişi yaralandı
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı yaya öldü
        Osmaniye'de aşırı sıcaklar nedeniyle süs ağaçlarının yaprakları kurudu
        Osmaniye'de aşırı sıcaklar nedeniyle süs ağaçlarının yaprakları kurudu
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 30 zanlı yakalandı