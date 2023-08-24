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        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:46 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:52
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        Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü
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        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de vakaya giden ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 sağlık görevlisi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 ABG 321 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, Osmaniye-Kadirli Karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında vakaya giden İl Sağlık Müdürlüğüne ait 80 GY 117 plakalı ambulansla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazada yaralanan ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ise Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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