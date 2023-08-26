Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.N.K. idaresindeki tırda uyuşturucu taşındığını belirledi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 40 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.