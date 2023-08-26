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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:03 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:03
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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de arpa yüklü tırda 40 kilogram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda sürücü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.N.K. yönetimindeki tırda uyuşturucu taşındığını belirledi.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 40 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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