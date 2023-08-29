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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:41
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı
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        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 81 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Ağustos'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

        Çeşitli suçlardan aranan 81 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, ruhsatsız 9 tabanca, 2 av tüfeği, çalıntı olduğu değerlendirilen kamyonet ve motosiklet ile 93,51 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14’ü tutuklandı.

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