Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 zanlı tutuklandı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 81 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-27 Ağustos'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 81 şüphelinin yakalandığı uygulamalarda, ruhsatsız 9 tabanca, 2 av tüfeği, çalıntı olduğu değerlendirilen kamyonet ve motosiklet ile 93,51 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14’ü tutuklandı.