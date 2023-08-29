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        Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun için mevlit okutuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:35 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:35
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        Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun için mevlit okutuldu
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        OSMANİYE (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 26 Ağustos'ta şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun için mevlit okutuldu.

        İlbistanlı köyündeki şehidin babaevinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

        Şehidin yakınları taziyeleri kabul etti.

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