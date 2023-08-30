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        Osmaniye'de ekim alanı genişleyen mısırda sıcak hava verimi düşürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:05 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:05
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        Osmaniye'de ekim alanı genişleyen mısırda sıcak hava verimi düşürdü
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        OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Osmaniye'de mısır ekim alanı bir önceki yıla göre yüzde 27 arttı, ancak sıcak hava nedeniyle verim azaldı.

        Osmaniye ve çevresinde şubat ve martta ekimi yapılan mısırda hasat devam ediyor.

        Geçen yıl 340 bin dekar alanda ekilen ve 510 bin ton rekolte elde edilen üründe bu yıl sıcak hava verim kaybına yol açtı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç, AA muhabirine, Osmaniye'nin mısır üretiminde Türkiye'de 6. sırada yer aldığını söyledi.

        Ürünün ekim alanının geçen yıla göre yüzde 27 civarında artarak 432 bin dekara ulaştığını belirten İlmeç, şöyle devam etti:

        "İlimizde yaklaşık olarak dekara 1300-1400 kilogram verim oluşuyor. Bazı bölgelerde dönümde kilogram başına düşüş yaşandı. Aşırı sıcaklar verimde kayba neden oldu. Aşırı sıcakların yanında bazı bölgelerde hastalıklar da görülmüştü. Özellikle ilk hasadı yapılan mısırlar kilogram olarak biraz daha düşüktü."

        İlmeç, 600 bin ton civarında mısır rekoltesi beklediklerini dile getirdi.

        - Münavebe şart

        Sürekli aynı ürünlerin ekilmesinin toprağın kalitesini olumsuz etkilediğine dikkati çeken İlmeç, bunun da verimi düşürdüğünü söyledi.

        Bölgede mısır üretiminin münavebeye (nöbetleşme) tabi olması için yoğun çaba gösterdiklerini belirten İlmeç, "Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzün de destekleriyle mısır ekilen alanların bir dönem soyaya, buğdaya dönmesi için çiftçimize yüzde 75 hibeli, soya ve sertifikalı buğday tohumu veriyoruz. Münavebe toprağımızın verimliliği için çok önemli." diye konuştu.

        Üretici Ahmet Cevdet Çelik de geçen yıl dekarda yaklaşık 1500 ton olan rekoltenin bu sezon 100-200 kilogram azaldığını söyledi.

        Üretici Cevdet Seçilmiş de mısırda aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl bekledikleri rekolteyi elde edemediklerini dile getirdi.

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