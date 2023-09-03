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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 00:28 Güncelleme: 03.09.2023 - 00:33
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        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        A.İ.K. idaresindeki 80 AAN 580 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunun 5'inci kilometresinde, M.D. yönetimindeki 31 RP 743 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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