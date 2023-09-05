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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 79 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:32
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos-3 Eylül’de kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

        Çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 79 şüpheli yakalandı, ruhsatsız 9 tabanca ve 5 tüfek ile 49,31 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11’i tutuklandı.

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