Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:38 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rauf Bey Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, o sırada yolda yürüyen Suriyeli Yasin Eyyup'a çarptı.

        Ağır yaralanan Eyyup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Orta Vadeli Plan açıklandı
        Orta Vadeli Plan açıklandı
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        Şiddetli sağanak devam ediyor!
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Katliam gibi kaza: 4 ölü! Bir aile yok oldu!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Çerkezoğlu: Depremin yarattığı bu kadar büyük bir enkaz, sosyal devlet olma...
        Çerkezoğlu: Depremin yarattığı bu kadar büyük bir enkaz, sosyal devlet olma...
        Yasin'in öldüğü kaza kamerada
        Yasin'in öldüğü kaza kamerada
        Yıkım çalışmaları sırasında fark edilen kedi, kurtarıldı
        Yıkım çalışmaları sırasında fark edilen kedi, kurtarıldı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı
        Osmaniye'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
        Osmaniye'de yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı