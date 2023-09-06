Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de devrilerek kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, devrilerek kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 17:36 Güncelleme: 06.09.2023 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de devrilerek kırmızı ışıkta bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakan T'nin kullandığı 01 KM 726 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.

        Kazada yaralanan Hakan T, sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Dijital TL için geri sayım
        Dijital TL için geri sayım
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        Arkadaşının kafasını taşla ezmişti! Kan donduran ifade!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Karı kocayı öldürüp canına kıymıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Osmaniye'de kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Çerkezoğlu: Depremin yarattığı bu kadar büyük bir enkaz, sosyal devlet olma...
        Çerkezoğlu: Depremin yarattığı bu kadar büyük bir enkaz, sosyal devlet olma...
        Yasin'in öldüğü kaza kamerada
        Yasin'in öldüğü kaza kamerada
        Yıkım çalışmaları sırasında fark edilen kedi, kurtarıldı
        Yıkım çalışmaları sırasında fark edilen kedi, kurtarıldı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı yakalandı