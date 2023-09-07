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        Osmaniye'de otomobilin bagajında 103 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:14
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        Osmaniye'de otomobilin bagajında 103 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. ve M.K'nin uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe alarak durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada aracın bagajında 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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