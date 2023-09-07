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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

        Osmaniye'de 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:22
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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, T.K. ve M.K'nin uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe alarak durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramada aracın bagajında 103 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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