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        Osmaniye'de 10 ton çalıntı inşaat demiri ele geçirildi

        Osmaniye'de polis ekipleri, 10 ton çalıntı inşaat demiri ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:52
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        Osmaniye'de 10 ton çalıntı inşaat demiri ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yıkılan bazı binaların enkazından inşaat demiri çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, tespit ettikleri Yeşilyurt Mahallesi'ndeki adreslerde arama yaptı, çalındığı belirlenen 10 ton inşaat demirini ele geçirdi.

        Malzemeler, İl Özel İdaresine teslim edildi.

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