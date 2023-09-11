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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Osmaniye'de temaslarda bulundu

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 18:14 Güncelleme: 11.09.2023 - 18:49
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Osmaniye'de temaslarda bulundu
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        Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentteki programları kapsamında, Osmaniye Valiliğini ziyaret etti, Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü.

        Valilikte, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticilerinin katılımıyla basına kapalı düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na iştirak eden Tekin, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya ziyarette bulundu.

        Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Tekin, parti yönetimi ve teşkilat üyeleriyle görüştü.

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, MHP İl Başkanlığına gerçekleştirdiği ziyaretten sonra kentten ayrıldı.

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