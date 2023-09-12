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        Osmaniye'de motosikletin çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde motosikletin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü, annesi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 20:05 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:05
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        Osmaniye'de motosikletin çarptığı çocuk öldü, annesi yaralandı
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        Sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde yaya olarak yürüyen anne Suna ile 4 yaşındaki kızı Cemre Nur Alasırt'a çarptı.

        Kazada yaralanan anne ile kızı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Cemre Nur Alasırt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

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