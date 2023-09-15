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        Osmaniye'de evlerinde 4 ruhsatsız tabanca bulunan 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlardan aranan ve birlikte kaldıkları evde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:38
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        Osmaniye'de evlerinde 4 ruhsatsız tabanca bulunan 2 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık ve farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan Ö.Ö. ve A.S.D'nin birlikte kaldığı eve operasyon düzenledi.

        Evde 4 ruhsatsız tabanca ile kurusıkı silahın namlusunu açan aletler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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