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        Osmaniye'de okul önlerinde narkotik uygulaması

        Osmaniye'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul önlerinde narkotik uygulamaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:48
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        Osmaniye'de okul önlerinde narkotik uygulaması
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, okul önlerinde öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak ve şüpheli şahısların buralardan engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Motosikletli narkotik timleri, okul çevrelerinde yaptıkları uygulamada şüpheli şahıslara yönelik üst araması ve kimlik kontrolü yapıyor.

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