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        Türk Kızılay Bolu Şubesinden Osmaniye'deki depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı

        Türk Kızılay Bolu Şubesi tarafından Osmaniye'de depremzede öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:06 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:06
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        Türk Kızılay Bolu Şubesinden Osmaniye'deki depremzede öğrencilere kırtasiye yardımı
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        Türkmenbeyi İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Osmaniye Kızılay Şubesinin Bolu Şubesi ile "kardeş şube" ilan edildiğini söyledi.

        Bolu'da hayırseverlerin destekleriyle temin edilen kırtasiye malzemelerinin, depremden etkilenen 400 öğrenciye dağıtıldığını anlatan Kınacı, şunları kaydetti:

        "Biz Bolu şubesi olarak, hayırseverlerin destekleriyle 400 öğrenciye dağıtılmak üzere eğitim seti hazırlattık ve dağıtmak üzere Osmaniye'ye geldik. Osmaniye'de bulunan ekibimizin yardımlarıyla hangi depremzede öğrencimizin ihtiyacı varsa o okullara dağıtılmak üzere Bolu'dan yardımlarımızı getirdik."

        Türk Kızılay Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Meke de hayırseverlere teşekkür etti.

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