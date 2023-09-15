Osmaniye'de uyuşturucu bulunan kamyonun şoförü gözaltına alındı
Osmaniye'de 28 kilo 100 gram esrar ele geçirilen kamyonun şoförü gözaltına alındı.
Giriş: 15.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 15.09.2023 - 17:21
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri, şüpheli H.E'nin uyuşturucu taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
H.E'nin kullandığı kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durduran ekipler, narkotik köpeği desteğiyle yaptıkları aramada, araçta 28 kilo 100 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan H.E. emniyete götürüldü.