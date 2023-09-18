Osmaniye'de 2 araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
Osmaniye'de iki araçta gümrük kaçağı 1080 paket sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.
Giriş: 18.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:41
Osmaniye'de iki araçta gümrük kaçağı 1080 paket sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama alanında şüphe üzerine iki ayrı araçta arama yaptı.
Aramada, iki araçta gümrük kaçağı 1080 paket sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.