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        Osmaniye'de 2 araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi

        Osmaniye'de iki araçta gümrük kaçağı 1080 paket sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:20 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:41
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        Osmaniye'de 2 araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
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        Osmaniye'de iki araçta gümrük kaçağı 1080 paket sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama alanında şüphe üzerine iki ayrı araçta arama yaptı.

        Aramada, iki araçta gümrük kaçağı 1080 paket sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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