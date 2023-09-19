Osmaniye'de enkazdan demir çalan şüpheli yakalandı
Osmaniye'de, enkaz alanından çaldığı demiri hurdacıya satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.
Osmaniye'de, enkaz alanından çaldığı demiri hurdacıya satmak isteyen şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.O'nun ağır hasarlı olduğu için yıkılan binaların enkaz alanlarından çaldığı demirleri, hurdacılara satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çaldığı 460 kilogram demiri hurdacıya satmak isteyen M.O'yu suçüstü yakaladı.
M.O'nun gözaltına alındığı olayla ele geçirilen 460 kilogram inşaat demiri İl Özel İdaresi yetkililerine teslim edildi.