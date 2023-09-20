Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki zanlının ateş ettiği jandarma şehit oldu Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 20.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:03 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL