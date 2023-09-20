Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki zanlının ateş ettiği jandarma şehit oldu

        Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki zanlının ateş ettiği jandarma şehit oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli şehit oldu.

        Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.

        Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

        Ağır yaralanan 2 jandarma personeli ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralı jandarmalardan biri doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü, diğerinin tedavisi sürüyor.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!

        Benzer Haberler

        Osmaniye Düziçi´nde 165 konutu satışa çıkarıldı
        Osmaniye Düziçi´nde 165 konutu satışa çıkarıldı
        Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Osmaniye merkezli kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de enkazdan demir çalan şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de enkazdan demir çalan şüpheli yakalandı
        Osmaniye'de 2 araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
        Osmaniye'de 2 araçta kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi
        Osmaniye'de 12 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de 12 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 5 tutuklama
        1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı arazi kavgasında 5 tutuklama