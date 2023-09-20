GÜNCELLEME - Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki zanlının ateş ettiği jandarma şehit oldu
Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu.
Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu.
Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.
Arama için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli A.D. tarafından tabancayla ateş açıldı.
Yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.
Erdoğdu ve Baysal'ın tedavisi sürüyor.
Şüpheli A.D. ise ekiplerce gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun. Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.