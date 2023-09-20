GÜNCELLEME - Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki zanlının ateş ettiği jandarma şehit oldu Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 20.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:03 facebook

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