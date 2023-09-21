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        Osmaniye'de şehit olan Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt'un naaşı memleketine uğurlandı

        Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:37
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        Osmaniye'de şehit olan Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt'un naaşı memleketine uğurlandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi.

        Osmaniye Devlet Hastanesi'nden alınan şehidin naaşı, törenin yapılacağı İl Jandarma Komutanlığı Alay İçtima Alanı'na getirildi.

        Buradaki törene şehidin ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

        Şehidin annesi Fatma, babası Remzi, eşi Meltem ve çocukları Ülkem Asilay, Hasan Tuğra ve Muhammed Mustafa Bozkurt törende gözyaşı döktü.

        Törende, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Burada düzenlenen törenin ardından Bozkurt'un naaşı kara yoluyla memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi.

        Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak'taki bir apartman dairesinde dün, uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yapmıştı. Arama için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli A.D. tarafından tabancayla ateş açılmış, yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hasan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen şehit olmuştu.

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