Osmaniye'de İlköğretim Haftası kutlandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız tarafından Kaymakamlık bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlkokulu'nda devam eden etkinlikte, Tapsız ve Okul Müdürü Mesut Çiğil günün anlam ve önemine yönelik konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu program kapsamındaki gösteriler, dün Osmaniye'de uyuşturucu baskınında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un şehit olması dolayısıyla iptal edildi.

Törenin ardından Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, okul müdürleri ve katılımcılar tarafından sınıflarda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.