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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de astsubayı şehit eden şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan dairede ekiplere tabancayla ateş ederek Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'u şehit eden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:22 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:22
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        GÜNCELLEME - Osmaniye'de astsubayı şehit eden şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de uyuşturucu baskını yapılan dairede ekiplere tabancayla ateş ederek Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'u şehit eden şüpheli tutuklandı.

        Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine 20 Eylül'de baskın yapılan evde ekiplere tabancayla ateş açarak Bozkurt'u şehit eden, 2 jandarmayı da yaralayan A.D. ile evdeki diğer şüpheliler S.D. ve B.N.F'nin işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan A.D. ve S.D. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.N.F, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bir apartman dairesinde 20 Eylül'de uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese baskın yapmıştı. Arama için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli A.D. tarafından tabancayla ateş açılmış, yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Hasan Bozkurt şehit olmuş, A.D. ve evdeki diğer iki şüpheli gözaltına alınmıştı. Bozkurt'un naaşı dün memleketi Hatay'da toprağa verilmişti.

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