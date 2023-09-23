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        Osmaniye'de kovalama sonucu durdurulan araçta 19 kilogram esrar ele geçirildi

        Osmaniye'de kovalama sonucu polis ekiplerince durdurulan otomobilde 19 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 09:39 Güncelleme: 23.09.2023 - 09:39
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        Osmaniye'de kovalama sonucu durdurulan araçta 19 kilogram esrar ele geçirildi
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        Osmaniye'de kovalama sonucu polis ekiplerince durdurulan otomobilde 19 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K. ve V.K'nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, 2 şüphelinin bulunduğu aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayıp kaçan araçtakiler, kısa süreli kovalamaca sonucu durduruldu.

        Otomobilde, narkotik köpeği desteğiyle yapılan aramada 19 kilogram esrar bulundu, S.K. ve V.K. gözaltına alındı.

        Kovalamaca anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

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