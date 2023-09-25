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        Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:46
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        Osmaniye'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 17 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Adana kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        İşlemlerinin ardından 17 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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