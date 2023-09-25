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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 15:39 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:05
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 22 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Eylül'de kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.

        Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 139 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı.

        Uygulamalarda, 7 tüfek, 15 tabanca, 3 motosiklet, 2 bisiklet, bir miktar uyuşturucu ve inşaat demiri ele geçirildi.

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