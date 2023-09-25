Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 22 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 22'si tutuklandı.
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 139 şüpheliden 22'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Eylül'de kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 139 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı.
Uygulamalarda, 7 tüfek, 15 tabanca, 3 motosiklet, 2 bisiklet, bir miktar uyuşturucu ve inşaat demiri ele geçirildi.