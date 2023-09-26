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        Osmaniye'de huzurevinde tanışıp evlendiler

        Osmaniye'de iki yıl önce huzurevine yerleşen İsmail Demir ile burada tanıştığı Emine Kaya, huzurevinde düzenlenen törenle evlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:23
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        Osmaniye'de huzurevinde tanışıp evlendiler
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        Osmaniye'de iki yıl önce huzurevine yerleşen İsmail Demir ile burada tanıştığı Emine Kaya, huzurevinde düzenlenen törenle evlendi.

        Özden Huzurevi'nde kalan İsmail Demir (63), geçen yıl kuruma gelen 79 yaşındaki Emine Kaya ile tanışarak arkadaş oldu.

        Evlilik kararını huzurevi yetkililerine bildiren çiftin nikahı, Osmaniye Belediyesi Evlendirme Dairesi görevlisi tarafından kıyıldı.

        Demir çifti için huzurevinde düğün yapıldı. Düğünde çift pasta keserek müzik eşliğinde dans etti.

        Huzurevi Müdürü Yasemin Şentürk, çifte mutluluklar diledi.

        Çiftin huzurevinde yaşamını sürdüreceğini aktaran Şentürk, "Bu 1,5 yıldır süren bir aşk hikayesiydi. Teyzemiz ve amcamız burada tanıştılar. Yalnız kız evi naz evi olduğundan teyzemiz biraz naz yaptı. Çevreden çekiniyordu zannediyorum ama zamanla birbirlerini sevdiklerini anladılar. Bizden gelip izin aldılar, bizler de onayladık. İnşallah mutlu bir şekilde huzurevinde yaşam sürdürecekler." diye konuştu.

        İsmail Demir, evlilik teklifinde bulunduğu Emine Kaya'nın bu teklifi önce kabul etmeyerek kendisini müdüriyete şikayet ettiğini anlattı.

        Şikayet üzerine müdüriyete ifade verdiğini aktaran Demir, sonrasında pes etmediğini 1 yılı aşkın uğraş sonucunda teklifini kabul ettirmeyi başardığını söyledi.

        Emine Kaya da peşini hiç bırakmayan ve bir gün elinde çiçekle yeniden evlenme teklifinde bulunan İsmail Demir'e "evet" dediğini ve çok mutlu olduğunu kaydetti.

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