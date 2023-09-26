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        Osmaniye'de erkenci mandalinanın hasadı başladı

        Osmaniye'de erkenci tür mandalinanın hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:18
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        Osmaniye'de erkenci mandalinanın hasadı başladı
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        Osmaniye'de erkenci tür mandalinanın hasadına başlandı.

        Erkenci mandalina için merkeze bağlı Sakızgediği köyündeki 600 dekar alanda hasat etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, çiftçilerle ürünleri topladı.

        Yılmaz, gazetecilere, kent genelinde 12 bin dekar alanda 60 bin ton mandalina ve portakal yetiştirildiğini söyledi.

        Osmaniye'nin mandalina üretiminde Türkiye'de 6. sırada yer aldığını belirten Yılmaz, sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.

        Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş da katıldı.

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